Какие матрацы опасны для детского здоровья

«Все домашние матрацы содержат домашних пылевых клещей», - отмечает кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Киевского городского аллергоцентра, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Наталья Немировская. - Последствиями такого «соседства», например, для ребенка, может быть развитие в будущем бронхиальной астмы. Если ребенок просыпается утром с заложенным носом, это результат того, что в его матраце живут пылевые клещи». Для того, чтобы бороться с этой пошестью, рекомендует она, необходимо менять постельное белье минимум раз в неделю, а также обязательно надевать на матрац чехол из как можно более плотной ткани. Идеальным для ребенка, по словам эксперта, является матрац с наполнителем с натуральным кокосовым наполнителем, в котором пылевой клещ практически не заводится.

Напомним: в рамках потребительской экспертизы детского матраца ТМ «Венето» (испытания изделия были проведены государственной лабораторией, за основу экспертизы был взять ДСТУ 4239:2003). Результаты экспертизы шокируют: заявления производителя о натуральности продукта не соответствуют действительности. Больше всего вопросов вызывает внутреннее содержимое матраца: вместо натурального хлопкового войлока, который рекламирует ТМ «Венето», внутри детского матраца оказался смешанный наполнитель из разных волокон, в том числе – не поддающихся идентификации.

«Я уверена, что в таком наполнителе пылевые клещи присутствуют изначально», - констатировала врач-аллерголог Киевского городского аллергоцентра, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Наталья Немировская. По ее словам, плохое качество материалов матраца, кроме развития астмы, может вызвать различные аллергические реакции, экзему и даже анафилактический шок.

ianp.com.ua