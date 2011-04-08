Радиологические методы диагностики в кардиологии

В Киеве, на базе клинической больницы "Феофания", проходит медицинская научно-практическая конференция "Современные подходы и роль радиологических методов диагностики в кардиологии", одним из организаторов которой стал Благотворительный фонд Рината Аметова "Развитие Украины", передает корреспондент УНИАН.

Тема данной конференции очень актуальна для Украины. Сегодня в лечебных учреждениях страны появляется самая современная медицинская аппаратура, которая позволяет производить очень качественные кардиологические исследования. В то же время медицинский персонал не всегда готов к работе на такой аппаратуре.

Также, к сожалению, большинство кардиологов не знают, что радиологи могут помочь в диагностике и лечении сердечно-сосудистых болезней.

Радиологические методы в кардиологии очень важны при ишемии сердца, инфарктах, детских внутренних пороках сердца, они также дают возможность увидеть состояние коронара и стента (после аорто-коронарного шунтирования).

В рамках конференции пройдут мастер-класс и практические занятия, в частности по КТ-коронарографии.

На конференции с докладами выступят ведущие украинские и зарубежные специалисты, участниками стали более 200 медиков страны.



