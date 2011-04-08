Госветслужба тщательно проверяет все грузы из Японии
После 11 марта
Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК поручил все грузы, подконтрольные Государственной службе ветеринарной медицины, которые вышли из Японии после 11 марта 2011 года, подвергать углубленному ветеринарно-санитарному контролю с обязательным проведением радиологических исследований.
Такое решение принято с целью обеспечения безопасности рыбы и морепродуктов из Японии и стран Дальнего Востока в связи с вероятным повышением радиационного загрязнения, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.
В то же время грузы, которые вышли до 11 марта 2011 года, оформляются на общих основаниях. По данным Госветслужбы, из Японии на протяжении двух месяцев 2011 года поступило 52 тонны рыбы, ракообразных и моллюсков, которые подлежали пограничному контролю. После 11 марта 2011 года продукция животного происхождения из Японии не поступала. Продукция растительного происхождения (овощи и фрукты) с начала 2011 года из Японии не поступала. На данное время проверяются факты возможного ввоза продукции через страны ЕС, но, как правило, все партии, поступающие из Евросоюза, являются сборными и сопровождаются фитосанитарных сертификатом, выданным страной ЕС, и не отражают страны происхождения.
Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день каждая партия продукции при пересечении границы в сторону Украины в обязательном порядке проверяется на наличие радиоактивного загрязнения. Сама Япония не намерена экспортировать продукты, пока не удостоверится в их безопасности для здоровья людей. Поэтому эксперты считают, что японские радиоактивно загрязненные продукты питания не могут попасть в Украину.
"Таким образом, на сегодняшний день резкого увеличения радиоактивного фона в Украине не отмечено. На каждом рынке в начале рабочего дня перед тем, как начать исследование реализуемой пищевой продукции, обязательно в журнале фиксируется местный радиационный фон", - отмечается в сообщении.