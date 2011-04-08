Украина вместе со странами СНГ будет бороться с диабетом

Правительство утвердило соглашение

Кабинет министров Украины утвердил Соглашение о сотрудничестве государств - участниц Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом, подписанное 14 ноября 2008 года в Кишиневе. Соответствующее постановление от 6 апреля № 361 обнародовано на Правительственном портале. Соглашение утверждено с предостережением: “За исключением положений Соглашения об использовании возможностей Межгосударственной телерадиокомпании “Мир”.

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