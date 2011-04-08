Отменен запрет на продукции птицеводства из Австрии
09:10, 08 апреля 2011Страна
0
Государственный инспектор ветеринарной медицины Украины отменил запрет на ввоз в Украину продукции птицеводства из Австрии, введенный в апреле 1998 г. в связи с регистрацией на территории этой страны болезни Ньюкасла.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, болезнь Ньюкасла не регистрируется на территории Австрии с августа 2009 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter