Отменен запрет на продукции птицеводства из Австрии

Государственный инспектор ветеринарной медицины Украины отменил запрет на ввоз в Украину продукции птицеводства из Австрии, введенный в апреле 1998 г. в связи с регистрацией на территории этой страны болезни Ньюкасла.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, болезнь Ньюкасла не регистрируется на территории Австрии с августа 2009 г.