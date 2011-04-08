С сегодняшнего дня - резкое похолодание и сильные осадки

Синоптики прогнозируют с пятницы, 8 апреля, резкое похолодание и сильные осадки по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 8-10 апреля характер погоды изменится: пройдут дожди, 9-10 апреля, начиная с северных областей, с переходом в мокрый снег; 8 апреля в южной части, днем и в восточных областях, 9 апреля в Крыму местами сильные дожди (днем 8 апреля в горах Крыма очень сильный дождь); усиление скорости ветра 15-22 м/с, 8-9 апреля в Карпатах, горах Крыма и Приазовье 25-30 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 6-10°.