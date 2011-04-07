В прошлом году зафиксировано 1700 случаев превышения содержания радионуклидов в продуктах питания

На протяжении прошлого года лаборатории Министерства здравоохранения Украины провели около 130 тысяч радиологических исследований продуктов питания, выявив 1738 фактов превышения в них допустимых норм содержания радионуклидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В контексте этого медики отметили, что превышение норм опасных изотопов выявлено в основном в дикорастущей продукции: грибах, ягодах, лекарственных травах, которые выросли на территориях, загрязненных в результате Чернобыльской аварии, а также в незначительном количестве мяса дичи и в молоке частных поставщиков.

В Минздраве подчеркнули, что наиболее загрязненные продукты обычно выявляются в районах, которые находятся на территории некоторых населенных пунктов Волынской, Житомирской, Ривненской, Киевской и Черниговской областей.