Ситуация в Донецке на контроле у первых лиц государства

Ситуация с отравлением малолетних детей, доставленных в больницы города Донецка с острой кишечной инфекцией, в настоящее время находится на контроле у первых лиц государства, заверил и.о. главного государственного санитарного врача Украины Сергея РЫЖЕНКО.

Об этом он заявил на брифинге в Донецке после того, как лично посетил в Центральной городской клинической больнице №1 детей, массово заболевших со 2 по 6 апреля острой кишечной инфекцией.

«Вопрос о здоровье детей - на контроле у первых лиц государства», - сказал С. РЫЖЕНКО. При этом он добавил, что будет проведено «детальное расследование этого случая» и «все виновные в заболевании детей будут жестоко наказаны – штрафами никто не отделается».

С.РЫЖЕНКО сообщил, что, «к сожалению, санэпидемстанция может проверять молочную кухню только один раз в квартал», но пообещал, что теперь «контроль будет жестче», чтобы предотвратить подобные случаи во всех регионах Украины.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, и.о. главного санврача объяснил, что «ротавирусная инфекция – это кишечный грипп, легкая вирусная кишечная инфекция, которая, как правило, не дает тяжелой симптоматики». По его словам, данное заболевание «может передаваться через грязные руки, чрез пищу», и в нынешнем случае заражение произошло от инфицированного сотрудника молочной кухни.

«Мы исследование проведем до конца… Но я могу сказать предварительно, что это человек 70-летнего возраста, который с кишечным гриппом ходил на работу, и, к сожалению, не поставил в известность руководителя молочной кухни и инфицировал продукты питания, что привело к заболеванию», - рассказал С.РЫЖЕНКО.

Он констатировал, что на данной молочной кухне работает 12 сотрудников, заболевание было выявлено у одного. Кроме того, последняя проверка этой молочной кухни врачами санэпидемстанции проводилась 28 марта, и тогда никаких отклонений от санитарных норм выявлено не было.

С.РЫЖЕНКО также отметил, что среди сотрудников молочной кухни работает только одна женщина 70-летнего возраста и это потому, что «молодые на такую зарплату не идут работать».

Как сообщал УНИАН, со 2 по 6 апреля в больницы города Донецка (№1, 21) с диагнозом острой кишечной инфекции поступило 44 ребенка возрастом до 3-х лет. Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Украины С.РЫЖЕНКО сообщил, что «уже сделаны лабораторные исследования, и у 15 детей и у сотрудницы молочной кухни подтверждена ротавирусная инфекция». Он также сообщил, что на сегодняшний день «ситуация у больных стабильная», 23 ребенка находятся в состоянии средней тяжести, 21 – в легкой степени заболевания.

С.РЫЖЕНКО констатировал, что всего в данной молочной кухне питание получают 458 детей, но заболели 44.