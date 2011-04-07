В мире растет количество болезней, устойчивых к антибиотикам

Сегодня - 7 апреля - Всемирный день здоровья, в этом году его центральной темой стала проблема устойчивости к противомикробным препаратам. Как заявила в интервью УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов, руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева считает, что проведение Всемирного дня здоровья в Украине будет способствовать большей осведомленности нашего общества о проблеме, инициируемой ВОЗ, и принятию комплекса мер с целью противодействия глобальному распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

"Сейчас в странах Европейского союза ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев инфекционных заболеваний, устойчивых к антибиотикам, которые являются причиной примерно 25 тысяч смертей. Кроме того, в мире ежегодно регистрируется около 440 тысяч новых случаев мультирезистентного туберкулеза и около 150 тысяч смертей от него. На сегодняшний день туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью зарегистрирован в 64 странах мира.

Все эти очень серьезные проблемы являются крайне актуальными и для Украины. Сегодня наша страна занимает второе место в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза и 4 место в мире по его распространенности среди впервые выявленных больных» - отметила Бахтеева.

Народный депутат сообщила: что по данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам – это не новая проблема, но она становится все более опасной. Многие страны уже принимают меры, но для того, чтобы не допустить возврата к «доантибиотиковой эре» необходимы срочные совместные усилия.

Поэтому, продолжила Бахтеева, сегодня Всемирная организация здравоохранения обратится с призывом к действиям, направленным на то, чтобы остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам с помощью введения в действие комплекса всеобъемлющих мер по борьбе с этим явлением во всех странах мира.

«Учитывая то, что Украина относится к ряду стран, в которых устойчивость к противомикробным препаратам имеет тенденцию к постоянному росту, мы должны усилить контроль за лекарственной сопротивляемостью микробов, активизировать научные исследования в этой сфере и повысить информированность общества относительно применения таких препаратов», - резюмировала руководитель Комитета.