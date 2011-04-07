Как перенести магнитную бурю без осложнений

ВО ВРЕМЯ БУРИ:

1. Не повредит принять таблетку аспирина, она разжижает кровь и снимает неприятные и болевые ощущения.

2. Так как во время солнечной активности увеличивается раздражительность, следует принимать натуральные успокаивающие средства — валериану, настой пустырника, боярышника.

3. Неплохо в этот день попоститься, так как в крови увеличивается уровень холестерина.

4. Сердечникам следует соблюдать предписания врача и всегда иметь необходимые лекарства под рукой.

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