Завтра в Украине дожди
13:32, 06 апреля 2011Страна
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В Киеве днем 11-13°
Завтра, 7 апреля, на территории Украины ожидаются дожди, днем в Закарпатье и Прикарпатье кое-где с грозой.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, без осадков будет только ночью в южной и восточной части Украины.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в западных областях и Крыму порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на западе к 18°; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.
В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой). Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
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