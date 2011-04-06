Что хотят изменить в сфере суррогатного материнства в Украине

Украинская ассоциация репродуктивной медицины (УАРМ) предлагает ограничить 54-мя годами возраст женщин для проведения ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал вице-президент УАРМ Валерий ЗУКИН.

«Почему 54 года? Средняя продолжительность жизни женщин в Украине минус 18 лет», - пояснил он.

В.ЗУКИН напомнил, что в соответствии с приказом №771 Министерства здравоохранения Украины от 23 декабря 2008 года не предусмотрено ограничение возраста для проведения лечения бесплодия.

В.ЗУКИН также сообщил, что УАРМ предлагает внести изменения в законопроект № 8282 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий».

В частности, кроме ограничения возраста женщин для проведения ЭКО УАРМ предлагает внести запрет на оказание услуг суррогатного материнства для граждан тех стран, где суррогатное материнство запрещено законом.

«Проведение суррогатного материнства в Украине абсолютно легально, но, вместе с тем, существует определенная дисгармония с законодательством других стран», - сказал В.ЗУКИН.

УАРМ также предлагает, чтобы между суррогатной матерью и ребенком отсутствовала непосредственная генетическая связь.

Кроме того, ассоциация предлагает законодательно закрепить, что услугами ЭКО могут воспользоваться только гетеросексуальные пары, состоящие в браке.

В УАРМ считают неверным положение законопроекта, которое предусматривает, что вспомогательными репродуктивными технологиями могут воспользоваться граждане Украины от 21 года. «У нас это вызывает возражение, так как есть ситуации, когда необходимо проводить какие-либо вспомогательные репродуктивные технологии у девушек 18-19 лет в связи с онкологическими заболеваниями», - сказал В.ЗУКИН.

Ассоциация также выступает против положения законопроекта, которое предусматривает, что результатом применения вспомогательных репродуктивных технологий не могут воспользоваться иностранные граждане и лица без гражданства. «Если этот закон будет принят, то Украина будет единственной страной в мире, которая запрещает применение вспомогательных репродуктивных технологий для граждан других государств», - отметил В.ЗУКИН.

Кроме того, в УАРМ считают нецелесообразным положение законопроекта о том, что вспомогательными репродуктивными технологиями не могут воспользоваться лица, находящиеся на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере. «В приказе №771 этот момент оговорен, и в случае необходимости врач клиники репродуктивной медицины направляет пациента для необходимой консультации. В этой ситуации мы должны будем требовать у каждого пациента справку, что с нашей точки зрения нецелесообразно и не совсем удобно для пациентов», - сказал В.ЗУКИН.

Справка УНИАН. Законопроект № 8282 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий» зарегистрирован в Верховной Раде Украины 23 марта 2011 года.

Украинская ассоциация репродуктивной медицины - неприбыльная, некоммерческая организация, целью создания которой является объединение специалистов в области репродуктологии, распространении медицинских знаний, внедрения международных стандартов качества, информационная поддержка как специалистов, так и пациентов.

Ассоциация объединяет в своих рядах специалистов, занимающихся проблемами репродукции: акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов.