В Украине резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ отмечает, что на сегодняшний день смертность от гриппа и ОРВИ в Украине в 12 раз меньше, чем в прошлом эпидсезоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Украине на 13-й неделе этого года отмечается резкое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как подчеркнул председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Сергей РЫЖЕНКО, на всех территориях Украины показатель заболеваемости уменьшился от 11% до 35% и составляет 43,14 на 10 тысяч населения.

По оперативным данным, за период с начала подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине заболело 5 млн. 729 тыс. 301 человек.

Председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы отметил, что гриппозный эпидемический сезон из-за снижения уровня заболеваемости утрачивает свою актуальность.