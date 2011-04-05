Улучшат порядок предоставления помощи семьям с детьми

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 300 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается оказывать помощь одиноким матерям на детей, которые учатся в общеобразовательных учебных заведениях после достижения ими 18-летнего возраста.

Кроме этого, законопроектом расширяется категория получателей и предусматривается возможность предоставления помощи матери (отцу) детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию.

С целью унификации порядка предоставления государственной помощи малообеспеченным семьям законопроектом определены условия, при которых помощь на детей одиноким матерям с учетом совокупного дохода семьи не назначается.