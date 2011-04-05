Когда вакцина БЦЖ будет в медицинских учреждениях Украины?

В Министерстве здравоохранения Украины заверяют, что вакцина БЦЖ поступила в регионы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минздрава.

В частности, по данным пресс-службы, в конце 2010 года министерство осуществило закупку вакцины против туберкулеза БЦЖ SSI (штамм Копенгаген 1331), которая используется для прививки новорожденных и вакцины БЦЖ (производства Россия), которая используется для ревакцинации детей в 7 и 14 лет. Количество закупленной вакцины БЦЖ SSI составило 230 тысяч 900 доз; вакцины БЦЖ (Россия) - 62 тысяч 500 доз.

По состоянию на 4 апреля 2011 года вакцина БЦЖ уже поступила на склады всех областных СЭС и оттуда распределяется по лечебно-профилактическим учреждениям регионов. То есть, подчеркнули в Минздраве, в ближайшие дни она будет иметься в наличии во всех поликлиниках и других лечебно-профилактических учреждениях городов.

Как сообщалось, на днях СМИ написали, что в поликлиниках Украины закончились вакцины, необходимые для плановых прививок.

После этого министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ заверил, что уже летом в Украине будет запас необходимых вакцин на весь год, в соответствии с календарным планом.

По словам министра, сейчас в стране «искусственно поднимаются проблемы, связанные с вакцинами».