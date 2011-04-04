Прикарпатье: откроют центр для детей с проблемами движения

С 1 сентября в селе Черче Рогатинского района Ивано-Франковской области откроют областной учебно-реабилитационный центр для детей с недостатками опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации об этом представителей СМИ проинформировала на пресс-конференции начальник главного управления образования и науки облгосадминистрации Зинаида БОЛЮК. По ее словам «это будет только первая очередь, где смогут учиться до 20 детей». «На завершение строительства центра в текущем году в государственном бюджете предусмотрено 4 млн. грн., в областном - 450 тыс. грн.», - уточнила чиновник. Она также напомнила, что сооружение в селе Черче учебно-реабилитационного центра для детей с недостатками опорно-двигательного аппарата включено в план мероприятий, которые будут финансироваться в этом году в пределах подписанного Соглашения о региональном развитии между правительством и Ивано-Франковской областью. В настоящее время, по ее словам, уже готовят устав учебно-реабилитационного центра и через 2 месяца к 1 сентября назначат директора и заместителя по хозяйству.

В Черче смогут проходить учебу и реабилитацию дети из всех регионов Украины.