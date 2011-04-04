В поезде «Николаев-Москва» задержан наркокурьер

В Днепропетровской области сотрудники управления СБУ совместно с работниками УМВД на Приднепровской железной дороге в поезде «Николаев-Москва» задержали наркокурьера, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Во время осмотра багажа 26-летнего пассажира - жителя Кривого Рога - правоохранители выявили и изъяли 1,5 кг наркотического средства «канабис», 190 таблеток наркосодержащего лекарственного средства «Терафун» и опий ацетилированный.

Следственными УСБУ в Днепропетровской области в отношении задержанного наркокурьера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украине. Злоумышленнику угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.