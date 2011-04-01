Флюорограф на вокзале в Киеве за неделю выявил 8 больных с активной формой туберкулеза

Флюорограф на вокзале в Киеве за неделю работы выявил 8 больных с активной формой туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», 29 марта закончилось бесплатное флюорографическое обследование киевлян и гостей города, которое проводил фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с ГУ здравоохранения КГГА. В течение недели команда профессиональных врачей-рентгенологов работала на Южном ж/д вокзале. Всего 597 человек бесплатно прошли обследование и получили, при необходимости, направление к врачу и снимок. У 8-ми из них обнаружили активную форму туберкулеза, рецидив у 2-х, подозрение на туберкулез – у 3-х человек. У 1-го человека обнаружили рак и 1-го отправили на дообследование. Хронические заболевания легких (бронхиты, пневмония и др.) диагностировали у 97 человек.

По данным ГУ здравоохранения КГГА, в 2010 году в Киеве туберкулезом заболело 950 киевлян, в начале этого года на диспансерном учете находится 17107 пациентов с туберкулезом: показатель распространения заболевания уменьшился на 2,6% по сравнению с 2009 годом и составил в 2010 году 82,9 чел. на 100 тыс. населения.

СПРАВКА. С 2007 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует масштабную программу «Остановим туберкулез в Украине». В 2010 году фонд был выбран основным реципиентом Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией на получение средств для борьбы с эпидемией туберкулеза в стране. Сумма 5-летнего гранта составляет 95 млн. долларов. Фонд также продолжает инвестировать в программу свои средства.

В 1995 году Всемирная огранизация здравоохранения объявила в Украине эпидемию туберкулеза. Ежедневно от этого заболевания в нашей стране умирает 30 человек, ежегодно – 10 000. Туберкулез – это болезнь, которая не знает социальных границ, от этой болезни не застрахован даже самый успешный и богатый человек.

ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Обратите внимание на Ваше здоровье! Если Вас беспокоят:

Кашель более 2-3 недель

Постоянная немотивированная слабость

Повышение температуры тела без очевидных причин

Потеря аппетита

Потеря веса без видимых причин

Ночные поты

Одышка

Кровохарканье

Это может быть туберкулез! Вам необходимо срочно обратится к Вашему участковому терапевту.

Более детальную информацию касательно проблемы туберкулеза Вы может получить по телефону горячей линии

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