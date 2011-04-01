Чернобыльская радиация передается по наследству

Следы чернобыльской радиации обнаружены в позвонках внутриутробных младенцев. Во взрослом состоянии это может вызвать онкозаболевания, пишет «Сегодня».

Ученые Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины впервые в мировой практике доказали существование взаимосвязи между накоплением радионуклидов в плаценте, фетоплацентарной недостаточностью и массой тела будущего младенца.

Исследование содержания радионуклидов в костной ткани плода, которое проводилось совместно с Бристольским университетом (Англия), показало, что радионуклиды быстрыми темпами накапливаются в позвонках, зубах и ребрах на протяжении всех постчернобыльских лет.

Установлено, что все это приводит не только к врожденным порокам развития ребенка, но и угрожает появлением злокачественных опухолей в будущем.

По данным Института эндокринологии и обмена веществ имени Комиссаренко, значительное увеличение случаев рака щитовидной железы у детей и подростков напрямую связано с аварией на ЧАЭС.

Как сообщалось, Украина уже несколько лет не проводит дезактивацию земель, загрязненных радиацией после Чернобыльской катастрофы. Из почвы радиоактивный цезий попадает в растения, молоко, мясо и организм человека. По данным специалистов, наиболее загрязнена радионуклидами сельхозпродукция, выращенная в Ровенской области и в нескольких населенных пунктах Житомирской и Волынской областей.

newsland.ru