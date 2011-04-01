Какие семьи могут быть отнесены к категории "многодетных"

Кабинет министров Украины одобрил законопроект относительно определения семей, которые могут быть отнесены к категории "многодетных".

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 30 марта на заседании правительства одобрен проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 1-ю Закона Украины "Об охране детства" (относительно определения семей, которые могут быть отнесены к категории "многодетная семья").

Как отметил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН, проект акта разработан с целью урегулирования разногласий относительно определения категорий семей, которые могут быть отнесены к понятию "многодетная семья".

Этим документом предлагается отнести к категории "многодетная семья" приемные семьи, в составе которых проживает и воспитывается трое и больше детей, семьи, которые имеют статус детского дома семейного типа, семьи (или одинокие лица), которые совместно проживают и воспитывают трех и больше детей под опекой и попечительством, учитывая родных, и семьи, в которых супруги находятся в зарегистрированном браке, совместно проживают и воспитывают трех и больше детей, в том числе каждого из супругов, или одного отца (одну мать), которые совместно проживают с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывают.

Как отметил Р.САФИУЛЛИН, реализация акта позволит отнести к многодетным семьям семьи, образованные повторным браком, которые воспитывают трех и больше детей от предыдущих браков, и таким образом будут устранены существующие разногласия относительно определения категорий "многодетная семья".

«Эти семьи получат возможность воспользоваться правом на 50-процентную скидку платы за пользование жилищно-коммунальными услугами, абонентной платы за пользование телефоном, а дети из этих семей – право на бесплатный проезд и другие льготы, предусмотренные законодательством», - отметил руководитель ведомства.