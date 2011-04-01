Украинцам не советуют употреблять морепродукты

Экологи советуют украинцам после аварии в Японии не употреблять в пищу морепродукты, дальневосточные сорта рыбы и крабов.

По словам экспертов, из Японии в Украину импортируются только специализированные продукты – соевые соусы, морские водоросли, морская капуста, дорогие виды тунца. Однако угрозу для здоровья украинцев могут представлять не только продукты из Японии, но и соседних с ней стран. Об этом сообщает Коммерсантъ-Украина.

При этом стоит внимательно следить за датой выпуска продукции. «Если консервы были изготовлены после 1 марта, покупать их не стоит», – считает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

29 марта председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Сергей Рыженко поручил усилить радиационный контроль за продуктами питания, которые ввозятся на территорию Украины из-за рубежа.

focus.ua