Эксперты уверяют, что йод-131 с «Фукусимы» украинцам не угрожает

Специалисты считают, что регистрация на территории Украины следов йода-131 с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» не угрожает украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель генерального директора Научного центра радиационной медицины Дмитрий БАЗИКА.

«К счастью, повода для паники у нас нет. Ситуация с Украиной сейчас приблизительно такая, как ситуация с Японией была в 1986 году, поскольку от Украины до Японии такое же расстояние, как от Японии до Украины», - сказал он.

«Сегодня такой проблемы для Украины не существует», - сказал директор Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко Николай ТРОНЬКО.

В свою очередь, президент Национальной академии медицинских наук Андрей СЕРДЮК отметил, что в Украине уже введена дозиметрия на все пищевые продукты, которые поступают через украинские порты. «Уже введена дозиметрия на все пищевые продукты, которые поступают через наши порты, в основном через Одессу и Ильичевск. Каждое судно, которое заходит в порт, контролируется в дозиметрическом аспекте», - сказал он.