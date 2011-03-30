Минздрав не ответил на вопрос о наличии вакцин в медзаведениях

Министерство здравоохранения Украины не дает конкретного ответа на вопрос относительно наличия вакцин в медзаведениях.

В частности, на запрос УНИАН по этому поводу пресс-центр Минздрава Украины ответил, что министерство настаивает на проведении вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок.

В сообщении отмечается, что закупленные Украиной иммунобиологические препараты завозят «не одномоментно и, соответственно, лабораторный контроль качества также происходит не одномоментно».

«Для всех вакцин, которые используются на территории Украины, является обязательным лабораторный контроль качества (он включает как микробиологические исследования, так и исследования на животных (морские свинки) и может длиться по отдельным показателям до 56 дней», - подчеркивается в сообщении.

В то же время отмечается, что «вакцины поставляются ГП «Укрвакцина» на склады облСЭ, откуда они распределяются по лечебно-профилактическим заведениям региона. После 22 марта 2011 года начали осуществляться окончательные поставки тех серий вакцин, которые дольше других проходили лабораторный контроль качества».

Также в документе сообщается, что, учитывая напряженную ситуацию с обеспечением иммунопрепаратами в конце 2010 года, Министерство здравоохранения обратилось к Кабинету министров Украины с просьбой увеличить объемы финансирования.

«На обращение отреагировали, и КМУ дополнительно выделил 69 млн. 659 тыс. грн. В соответствии с выделенной суммой была осуществлена дополнительная закупка 7 видов вакцин: вакцина для профилактики полиомиелита; вакцина для профилактики туберкулеза; комбинированная вакцина для профилактики коклюша (ацелюлярная), дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и полиомиелита (инактивированная); вакцина для профилактики краснухи; вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b; вакцина для профилактики бешенства», - отмечается в сообщении Минздрава Украины.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» написала, что в поликлиниках Украины закончились вакцины, необходимые для плановых прививок. В связи с этим, как отмечает издание, родителям очень сложно будет отдать своих детей в детсады, школы и вузы. Кроме того, возникает угроза эпидемий таких заболеваний, как дифтерия, корь и др.

В поликлиниках Киева говорят, что вакцины приходят нерегулярно и в недостаточном количестве. «У нас 14 участков, на которые мы должны распределить все вакцины. Например, нам выделили всего 20 штук пентаксима (прививка против дифтерии, столбняка, полиомиелита и проч.). На каждый участок вышло по одной-две вакцины (должно быть по 30-40). Прививку сделал тот, кто пришел первым», - сообщила завпедиатрии Лариса БОБРЫШЕВА.

Столичный детский врач Елена МОРОЗ отмечает, что последние прививки детям делали еще в декабре.

Проблема с поставками плановых вакцин актуальна для всех регионов страны, отмечает издание.

В парламентском Комитете по здравоохранению газете объяснили, что страна осталась без прививок из-за тендеров. «Своевременно не смогли их провести. Некому было, поскольку ГП «Укрвакцина», которое занимается тендерами, сейчас занято рассмотрениями в суде, на их сотрудников завели уголовные дела», – утверждает председатель комитета Татьяна БАХТЕЕВА.

В Минздраве заверяют, что вакцины хватит до мая, а к тому времени все наладится. «Перебои с поставками в некоторые регионы действительно есть, мы работаем над проблемой», – заявил заведующий сектором иммунопрофилактики населения Министерства здравоохранения Сергей ПЛАТОВ.