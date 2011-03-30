В Украине в учреждениях МВД в этом году уже погибли 15 человек

Уже 15 человек погибли в 2011 году в учреждениях органов внутренних дел Украины.

Об этом заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом он отметил, что речь идет лишь об информации, которая “попала в публичную сферу”. В то же время правозащитник добавил, что нельзя утверждать, что все эти трагические случаи были связаны с применением насилия со стороны милиции.

Вместе с тем, по словам Е.ЗАХАРОВА, “если так будет и дальше - в среднем 5 человек в месяц, - то можно ожидать, что в этом году погибнет больше людей, чем в прошлом”.

Комментируя эти 15 случаев смертей в учреждениях МВД, Е.ЗАХАРОВ отметил, что 4 из них - это случаи смерти в изоляторах временного содержания, в частности, один случай “якобы самоубийства, но это нужно расследовать и дать ответ на вопрос – действительно ли это было самоубийство или это была насильственная смерть”. В отношении остальных 11 случаев, то, по словам правозащитника, речь идет об умерших в “учреждениях МВД или после избиения в МВД – в больнице”.

В то же время, по его словам, согласно официальной статистике, “ни разу речь не идет о применении незаконного насилия в учреждениях МВД в отношении тех людей, которые в результате этого насилия погибли”.

Е.ЗАХАРОВ сообщил, что, по данным МВД, в 2009 году в подразделах милиции погибли 23 человека, а в 2010 году - 51 человек. По его словам, тенденция к росту смертей в учреждениях МВД “не может нас не настораживать, не пугать”.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что “оценочные данные” Института социальных исследований из Харькова за прошлый год свидетельствуют о том, что “количество людей, которые были подвергнуты пыткам и другим видам незаконного насилия, составляет приблизительно 790 тыс. украинцев за 2010 год”. “Это очень большая цифра. В 2009 году было 604 тысячи”, - сказал он. При этом правозащитник добавил, что аналогичное исследование Института вместе с ХПГ было проведено в 2004 году, и тогда было более миллиона”.

Правозащитник отмечает, что данные свидетельствуют о том, что “с 2009 года вновь наблюдается тенденция роста применения незаконного насилия, и при этом серьезная тенденция”.

В свою очередь, координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей ДИДЕНКО привел примеры. В частности, он отметил, что в январе 2011 года Руслан Сажко “был найден повешенным возле Святошинского РОВД города Киева на заборе метровой высоты со следами многочисленных телесных повреждений на теле”. Правозащитник отмечает, что, по версии милиции, смерть пострадавшего наступила за пределами райотдела. А.ДИДЕНКО в то же время сказал, что есть “данные видеонаблюдения, подтверждающие, что Руслана заводили в милицию в наручниках”.

Он также сообщил, что в январе 2011 года в Лозовском горотделе милиции Харьковской области “выпрыгнул или был выброшен с четвертого этажа” 39-летний житель Лозовой Ласло Коломпаров, которого вызвали для проверки информации относительно хранения наркотиков. После этого он умер в больнице. Правозащитник также сообщил, что в том же месяце и в том же отделении милиции “выпала или была выброшена из окна третьего этажа” 35-летняя Елена Бондаренко, которая была доставлена в больницу “с многочисленными переломами и пробитыми легкими, травмами грудной клетки и позвоночника”, где и умерла. Он привел еще ряд примеров смертей. В частности, отметил, что в Винницкой области 45-летнего мужчину милиционеры, приехав к нему домой, “забили до смерти”. “По этому факту возбуждено уголовное дело по четырем статьям обвинения”, - добавил А.ДИДЕНКО.

Вместе с тем он заявил, что “Министерство внутренних дел активно не реагирует на все эти случаи”.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что после того, как новым руководством МВД Украины была прекращена работа Управления мониторинга по соблюдению прав человека в органах МВД и прекратили функционировать мобильные группы, наблюдается “тенденция к увеличению фактов незаконного насилия в милиции”. Он также отметил, что в Украине отсутствует институт эффективного расследования фактов незаконного насилия в МВД.