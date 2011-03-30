В поликлиниках нет вакцин, необходимых для плановых прививок

В поликлиниках Украины закончились вакцины, необходимые для плановых прививок, пишет газета «Сегодня».

Как отмечает газета, в связи с этим родителям очень сложно будет отдать своих детей в детсады, школы и вузы. Кроме того, возникает угроза эпидемий таких заболеваний как дифтерия, корь и других.

В поликлиниках Киева говорят, что вакцины приходят нерегулярно и в недостаточном количестве. «У нас 14 участков, на которые мы должны распределить все вакцины. Например, нам выделили всего 20 штук пентаксима (прививка против дифтерии, столбняка, полиомиелита и пр.). На каждый участок получилось по одной-две вакцины (должно быть по 30-40). Привился тот, кто пришел первым», - сообщила завпедиатрии Лариса БОБРЫШЕВА.

Столичный детский врач Елена МОРОЗ отмечает, что последние прививки детям делали еще в декабре. «Очередь подошла делать повторную вакцинацию, а деткам не делали и первую. Часто звонят родители, спрашивают, когда же привезут прививки», – сказала она.

Проблема с поставками плановых вакцин актуальна для всех регионов страны, отмечает издание. «У нас закончились все прививки для детей до года. А купить не каждому по карману (375 грн.)», – заявила главврач херсонской поликлиники Ирина ТАРАН. По ее словам, за этот квартал они с трудом сделали половину нормы прививок.

В Одессе, продолжате газета, даже за прошлый год недопоставили 70% от необходимого количества вакцин. «Например, пентаксима привезли 46% от заявленного количества, – рассказала заведующая эпидотделом облСЭС Людмила КРАСНИЦКАЯ. – Из-за отсутствия вакцины только от кори и краснухи недопривили 9800 детей до 2-х лет».

В парламентсокм Комитете по здравоохранению газете объяснили, что страна осталась без прививок из-за тендеров. «Вовремя не смогли их провести. Некому было, так как ГП «Укрвакцина», которое занимается тендерами, сейчас занято разбирательствами в суде, на их сотрудников завели уголовные дела», – утверждает глава комитета Татьяна БАХТЕЕВА.

В Минздраве заверяют, что вакцин хватит до мая, а до этого времени все наладится. «Перебои с поставками в некоторых регионах действительно есть, мы работаем над проблемой», – заявил заведующий сектором иммунопрофилактики населения Министерства здравоохранения Сергей ПЛАТОВ.

«Вакцинацию нельзя откладывать. Если не сделать вовремя очередную прививку – предыдущие пойдут насмарку. А это грозит эпидемиями, которые проходили с дифтерией в 1990-х и корью в 2006 году», – подчеркенул иммунолог Виктор МАЛИЕВСКИЙ.