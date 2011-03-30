На взятках погорели "высокие" чиновники из ветмедицины

Генеральная прокуратура Украины по материалам СБУ возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя Государственного комитета ветеринарной медицины и начальника Главного управления ветеринарной медицины одной из областей Украины за получение взятки в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

29 марта во время осмотра места происшествия были изъяты 42 тыс. долларов США, переданные директором одного из обществ в качестве взятки заместителю председателя Госкомитета ветеринарной медицины за получение разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины морепродуктов.

После проведения безотлагательных следственных действий высокопоставленные должностные лица Госкомитета ветеринарной медицины были задержаны по подозрению в совершении преступления и помещены в ИВС ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Начато следствие, устанавливаются другие служебные лица, причастные к вымогательству и получению взяток.

