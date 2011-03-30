В Украине обнаружили следы йода-131 с Фукусимы-1

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины официально зарегистрировала на территории Украины наличие следов йода-131 с аварийной АЭС «Фукусима-1». 27 марта йод-131 был зафиксирован в микроскопической минимально измеряемой концентрации

Об этом сообщил главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев.

По словам Гашева, АЭС Украины работают в штатном режиме, контроль радиационной обстановки осуществляется в режиме онлайн - повышение уровня мощности дозы гамма-излучения на территории Украины не наблюдается.

5 дней назад следы йода-131 с «Фукусимы-1» в воздухе зарегистрировали в США и Канаде. Три дня назад – во Франции, Болгарии, Чехии и Финляндии. Вчера следы радиоактивных изотопов йода-131 обнаружили в Глазго (Шотландия).

Как сообщает пресс-служба Киевского института проблем управления имени Горшенина, с изотопом цезия-137 ситуация сложнее. Дополнительное содержание в воздухе цезия-137 японского происхождения в Украине установить невозможно. В 30-километровых зонах наблюдения вокруг действующих АЭС анализам мешает цезий-137 Чернобыльского происхождения. В Киевской области содержание изотопа цезия-137 составляет 4,4х10-5 Бк/м3.

«В соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) концентрация упомянутых радионуклидов в тысячи раз ниже уровня, который требует реагирования. Допустимая концентрация изотопа йода-131 для населения составляет 4 Бк/м3, изотопа цезия-137 - 0,8 Бк/м3», - сказал Гашев.

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