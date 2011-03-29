Завтра в Украине потеплеет

Завтра на юге Украины и в Приазовье ожидается дождь, днем отдельные грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в Украине местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, в Прикарпатье, Закарпатье, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами 15-18°; в Карпатах ночью 1-6° морозв, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в среду ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 11-13° тепла.