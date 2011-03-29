Пловец Софяник за 6 час переплыл из Европы в Азию в 10-градусной воде

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК в проливе Босфор в Стамбуле преодолел расстояние в 12 км, переплыв из европейской в азиатскую часть города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в городе Севастополе» Александр СИНЯВСКИЙ, заплыв для О.СОФЯНИКА оказался не из легких, «он очень переохладился и устал». Температура воды составляла 10-ть градусов.

По информации А.СИНЯВСКОГО, пловец стартовал в 10.00, финишировал - в 16.17. Марафонца сопровождала на дистанции всего заплыва яхта «Кара картал» (Черный орел), владелец - Ахмет ЧЕЛЕБИ.

Организатором заплыва стали общественная организация «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в городе Севастополе» и ЧП «Судостроение».