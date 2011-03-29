Радиоактивные земли в Украине не чистили уже два года

Украина уже несколько лет не проводит дезактивацию земель, загрязненных радиацией после Чернобыльской катастрофы. Из почвы радиоактивный цезий попадает в растения, молоко, мясо и организм человека. Об этом пишет Немецкая волна.

Наиболее загрязнена радионуклидами - сельхозпродукция, выращенная в Ровенской области и в нескольких населенных пунктах Житомирской и Волынской областей, говорят специалисты. Это связано с особенностями тамошних почв. Ведь растения, которые растут на торфяниках и бедных песчаных почвах, более интенсивно всасывают радиоактивный цезий. Через растения цезий попадает в молоко, а затем в организм человека, облучая его изнутри. Украинская власть же отстраняется от проблемы. В Украине уже несколько лет не проводится дезактивация радиоактивно загрязненных земель. «С 2006 по 2008 год на реабилитацию этих территорий выделяли около 10 миллионов гривен. На протяжении двух последних лет Украина не выделяла ни копейки на получение чистых продуктов в этих регионах. Не проводились никакие контрмеры. Ничего не делалось. В 2011-м запланированы на это деньги, но не знаю выделят ли», - говорит директор украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерий Кашпаров.

Для дезактивации загрязненных радиацией почв Украине нужно возможно свыше 15 миллионов гривен. Львиная доля этих денег должна была бы идти на закупку в России или Германии фероцина – единственного препарата, который полностью выводит из почвы и организма человека радиоактивный цезий, который в настоящее время накопился на загрязненных территориях. Также средства нужны для известкования почв с высоким содержанием цезия и внесения минеральных удобрений. Подобные меры уменьшают радиацию в почве вдвое. «Эти контрмеры позволяют Украине сейчас везде получать чистые продукты питания. Нужно лишь 400 тысяч евро на закупку фероцина», - отмечает научный работник. Но украинская власть избирает совсем другой путь. Ежемесячно из госбюджета государство выделяет денежную помощь в связи с ограничением продуктов питания местного производства и платит компенсации на продукты питания пострадавшим от Чернобыльской аварии. На это ежегодно из госбюджета идет свыше 815 миллионов гривен, констатирует Валерий Кашпаров.