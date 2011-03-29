Морковь укрепляет нервную систему

Витамин А (которого много содержится в моркови) играет более важную роль в физиологических функциях нашего организма, чем считалось ранее, включая развитие центральной нервной системы, сообщают учёные Van Andel Research Institute /США/. Производные витамина, такие, как ретинальная и ретиноевая кислоты участвуют в физиологических функциях в организме человека. Витамин А или ретинол, наиболее распространённая форма витамина, непосредственно участвует в регулировании сигнальных путей ядерных рецепторов - процессе, который активирует гены в нашем теле.

Витамин А сам отвечает за активацию ядерного рецептора TR4, сказал один из авторв нового исследования доктор Эдвард Чжоу. TR4 влияет на производство сперматозоидов, липидов и липопротеинов, развитие центральной нервной системы и регулирование гемоглобина в зародыше. Ядерные рецепторы активируют гены в важных биологических процессах организма и необходимы для многих важных физиологических функций, объясняют клиницисты. Специалисты также определили малые молекулы, участвующие в транскрипции TR4 - синтезе РНК при помощи ДНК в качестве основы, - что может послужить в качестве отправной точки для создания потенциальных лекарственных препаратов.

ami-tass.ru