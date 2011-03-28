Обстановка на «Фукусиме-1» в Японии осложнилась

Обстановка на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии в последние дни осложнилась.

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

«По оценкам японских и иностранных экспертов, обстановка на аварийной АЭС «Фукусима-1» в последние дни осложнилась», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению систем контроля и охлаждения станции приостановлены в связи с обнаружением скопления высокорадиоактивной воды в помещениях 1, 2 и 3 энергоблоков. Специалисты изыскивают возможности ее удаления. Зафиксировано дальнейшее повышение содержания радионуклидов в морской воде в районе АЭС.

По информации МИД РФ, в большинстве северо-восточных и центральных районов Японии, за исключением прилегающих к станции, наблюдается снижение радиационного фона, который в целом находится в допустимых пределах. Во многом этому способствуют благоприятные метеорологические условия.

Российские дипломаты рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Японию с туристическими и иными личными целями, а людям, находящимся в стране, не посещать пострадавшие районы в связи с возникшей там сложной обстановкой.

Как сообщал УНИАН, сегодня на АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от землетрясения и цунами, был зафиксирован самый высокий уровень радиации с момента аварии 11 марта.

В воде, циркулирующей в системе второго энергоблока, радиационный фон в 100 тысяч раз превышает допустимый показатель. В морской воде в районе АЭС содержание радиоактивных элементов превышает норму в тысячу 850 раз.

Эвакуированы люди, живущие в 20-километровой зоне в районе станции.

Отмечено заражение питьевой воды и некоторых видов продуктов питания в столице страны Токио, расположенном в 240-а километрах к югу от "Фукусимы".