Завтра в Украине потеплеет

Во вторник, 29 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ночью - местами с мокрым снегом, лишь в северных, а днем и в западных и большинстве центральных областей без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью - 1-6° мороза, днем - 4-9° тепла; на остальной территории ночью - от 2° тепла до 3° мороза, в Крыму - 1-6° тепла, днем - 6-11° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 15°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 6-11° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 7-9° тепла.