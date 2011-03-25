Погода на выходные: в Украине - мокрый снег и дожди

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, на выходные дни Украину ожидает прохладная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Средняя температура воздуха составит -2/+3 градуса ночью и 2-7 днем.

В Киеве завтра -2/+3 градуса ночью, 0-5 днем, пройдет мокрый снег. В воскресенье без осадков. Ночью -9/-4, днем 0-5 градусов. В понедельник переменная облачность. Ночью -8/-3, днем от 2 до 7 градусов. В Киевской области завтра пройдут осадки. Температура ночью около -2/+3 градусов, днем 0-5 градусов. Ветер северо-западный, северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке в субботу -3/+2 ночью, днем от 5 до 10 градусов. Пройдет дождь с мокрым снегом. В воскресенье ночью -5/0 градусов, дневная температура -2/+3 градуса. Также мокрый снег. В понедельник ожидается переменная облачность. Температура -10/-5 градусов ночью, 1-6 днем. Ветер юго-западный, северо-восточный, 7-12 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

На западе страны завтра ночью 2-7 градусов, днем 2-7 градусов. Пройдет мокрый снег. В воскресенье также осадки. Температура воздуха ночью около -6/-1 градуса, днем 2-7 градусов. В понедельник ночью градусники покажут -7/-2, днем 3-8 градусов. Переменная облачность. Ветер северо-западный, 7-1 м/с.

В южных регионах 26 марта 2-7 ночью, 11-16 градусов днем, пройдет дождь. В воскресенье ночью -2/+3 градуса, днем 1-6, мокрый снег. В понедельник ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью -7/-2 градуса, днем 3-8 градусов. Ветер юго-западный, северо-восточный, 7-12 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В Крыму завтра ночью 3-8, днем около 14-19 градусов. Пройдет небольшой дождь. В воскресенье будет 3-8 градусов, днем 7-12, ожидается дождь. В понедельник также осадки. Температура воздуха ночью -3/+2, днем 6-11 градусов. Ветер юго-западный, северо-восточный, 7-12 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 2-7 градусов, днем 6-11 градусов. Прогнозируется дождь. В воскресенье также осадки. Ночью -5/0 градусов, дневная температура 0-5 градусов. В понедельник ночью термометры покажут около -7/-2 градусов, днем 3-8, без осадков. Ветер западный, северо-восточный, 7-12 м/с.