Как не обесточить организм в дни Великого поста. Рецепты полезных блюд

Православные христиане в эти дни придерживаются строгого поста, ограничивая себя во многих продуктах и усердно молясь. Очень важно, что во время поста человек будет соблюдать не только пост телесный, не только воздержание от пищи, но и воздержание от некоторых поступков духовной жизни - гнева, очень буйных развлечений.

Это нашло отражение и у великих учителей Церкви, говорящих: "поститесь, братия, телесно, поститесь и духовно". Обычно в светской прессе делается упор на диетическое значение поста, доказывается, что это очень полезно - временно перейти на такую облегченную пищу, растительные продукты, что это типа разгрузки, от которой люди вдобавок еще и худеют. Это, конечно, очень утилитарное отношение к посту. Ведь пост - это не разгрузочная диета, а нравственное очищение.

Православные поздравляют друг друга с началом поста именно потому, что понимают, что это - великие дни духовного очищения. Сейчас предстоят дни, когда Церковь особо призывает человека хранить духовную чистоту: особо любить людей, особо жертвовать собой, стараться делать добрые дела.

Для людей, которые ведут активный образ жизни, воздержание становится тяжелым испытанием. Добавляет «жару» и весенний авитаминоз. Появляется сильная усталость, головокружение, а иногда и обморочные состояния. Чтобы не довести себя до ручки, нужно придерживаться простых правил, которые не перечат правилам поста. Врач-диетолог Борис Скачко советует кушать не менее пяти раз вдень. Так как постная еда некалорийная, важно, чтобы она поступала в организм регулярно. Для этого нужно съедать завтрак, обед, полдник, ужин и еще что-то пить перед сном. На завтрак вы должны съедать три блюда (например, кашу, салат и чай), в обед тоже (например, суп, кашу с овощами и кисель), на полдник можно выпить сок с сухариками, а на ужин съесть салат, фруктовый плов и выпить чай с вареньем. На ночь можно выпить разведенный овощной или фруктовый сок. Так вы получите около трех тысяч килокалорий и удовлетворите потребность организма в энергии.

Так как основа постного рациона — овощи, уделите особое внимание их приготовлению. Старайтесь готовить на пару или тушить. И чем меньше по времени вы готовите овощные блюда, тем больше витаминов сохраняете. Закладывайте овощи в кипящую воду и снимайте с огня слегка «сырыми».

Исключая мясо и яйца, мы лишаем себя витаминов группы В, фосфолипидов, а так же кальция, клетчатки и микроэлементов. Восполнить эти «пробелы» можно с помощью отрубей. В них содержатся биологически активные вещества, связывающие ионы тяжелых металлов и вредные продукты распада пищи. Благодаря этой способности отруби способствуют очищению кишечника.

Из-за отказа от жирной рыбы, яиц и мяса, могут возникнуть проблемы с всасыванием жирорастворимых витаминов — A и E. А это приводит к проблемам с кожей, волосами и репродуктивной системой. Купите в аптеке и принимайте их в период поста.

Исключая мясо, мы лишаемся некоторых ценных аминокислот. Чтобы не стать жертвой «белкового голодания», ищите «заменители» животного белка. Для взрослых достаточно 1—1,5 грамма белка в день на 1 килограмм веса тела. К примеру, в 100 граммах овсянки содержится примерно 11 граммов белка. В 100 г орехов его уже до 25—28 граммов. В фасоли и чечевице — 24 грамма, а в сое — 34 г.

Ежедневно взрослый человек должен получать от 800 до 1100 мг кальция. И в связи с отказом от молочных продуктов, нужно искать альтернативные источники. Среди растительных продуктов чемпионами по содержанию кальция являются водоросли (морская капуста). Следом идут бобовые: ростки сои, сыр тофу, белая, красная и зеленая фасоль, также орехи (миндаль, грецкие).

Несколько вкусных рецептов

Морковный суп-пюре с имбирем

Примерно 1 килограмм моркови, 1-2 луковицы, 1-2 зубчика чеснока, корень имбиря (на вкус, примерно 2-5 см).

Морковку почистить и нарезать кружочками. Лук и чеснок измельчить в блендере (или нарезать). В кастрюлю налить немного масла, слегка обжарить лук, чеснок и морковь. Можно не обжаривать, а сразу залить кипятком. Варить до готовности. В самом конце добавить измельченный имбирь, посолить, поперчить, можно добавить немного мускатного ореха или других специй по вкусу. Всё измельчить блендером.

Салат рисовый

100 г риса, 1 сладкий перец, 1 помидор, 1 морковь, 1 маринованный огурец, 1 луковица, масло растительное, соль, зелень.

Рис отварить в подсоленной воде. Овощи нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Все смешать с охлажденным рисом, посолить, заправить растительным маслом. Перед подачей украсить зеленью.

Капустные котлеты

500 г капусты, 2 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки молотых сухарей, соль по вкусу, 3 столовые ложки растительного масла, 0,5 стакана воды.

Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 столовую ложку растительного масла и тушить до полуготовности.

В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить, непрерывно помешивая, 10-15 минут, посолить, размешать и слегка охладить. Измельчить массу можно блендером.

Сформовать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле.

Котлеты из грибов.

100 г белых сушеных грибов (можно взять другие грибы, например, шампиньоны), 1 стакан риса, 2-3 ст. ложки муки, 0,2 г мускатного ореха, зелень петрушки и соль по вкусу, подсолнечное масло (для обжаривания).

Грибы сварить в воде и мелко изрубить. Рис сварить в воде с солью и петрушкой, смешать с грибами и добавить мускатный орех. Желательно массу измельчить (например, в блендере). Сформовать котлеты, посыпать их слегка мукой или окунуть каждую в кляр, поджарить в масле. При подаче хорошо полить соусом.

Соус из шампиньонов

200 г свежих шампиньонов, 1-1,5 стакана воды, сок 1/2 лимона или 1/2 ст ложки столового уксуса, 2 кусочка маргарина, 2 ст ложки муки, соль.

В глубокой сковороде обжарить до коричневого цвета муку и высыпать на блюдце. Грибы мелко порезать или потереть на средней терке (можно измельчить в блендере). В сковороду положить небольшой кусок масла, выложить грибы и влить сок половины лимона. Потушить 3~5 мин. Влить воду. Второй кусочек масла растопить и смешать с мукой. Влить несколько ложек бульона и тщательно размешать, чтобы не было комков.

Мучную массу влить при помешивании в кипящий бульон с грибами. Посолить по вкусу. Варить при небольшом кипении 2~5 мин.

Для получения пастообразного однородного соуса готовый соус можно протереть через сито.

Если грибов не очень много, можно всё равно смело делать этот соус, вкус получится вполне хороший!

Постная коврижка с яблоками

1 стакан сахарного песка, 1 стакан воды, 2 ст ложки мёда, 1 ч ложка соды, 0,5 ч ложки разрыхлителя, 0,5 стакана измельчённых орехов, 0,5 стакана растительного масла, 1,5-2 стакана муки, щепотка корицы, примерно 3 небольших яблока.

В миску насыпать сахар, налить воду и растительное масло, немного нагреть, добавить мёд. Размешать, чтобы сахар и мёд растворились. Добавить соду, корицу, орехи, измельчённые до состояния муки, и муку с разрыхлителем. Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану. Вылить тесто в форму. Яблоки почистить, нарезать и выложить на тесто. Выпекать 30-35 минут при 200 градусах.

По материалам "Сегодня"