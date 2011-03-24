Чего больше всего боятся украинцы - опрос

Среди самых больших угроз для Украины - экономический упадок, рост безработицы, обесценивание гривни, беспредел властей и деградация населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в марте 2011 года.

Так, экономический упадок страны назвали 53% респондентов, рост безработицы, - 47%, обесценивание гривни - 23%, беспредел властей - 23% и деградация населения - 18% человек.

Дальше в рейтинге угроз: ухудшение медицинского обслуживания - 15%, рост преступности - 13%, экологическая катастрофа - 13%, массовая миграция украинцев за рубеж - 11%, раскол страны - 9%, демографический кризис - 9%, возможная потеря независимости - 9%, угроза гражданской войны - 8%, ухудшение уровня образования - 7%.

Также 6% опрошенных боятся угрозы потерять контроль над украинской ГТС, 5% - антиконституционного переворота, 3% - военной угрозы со стороны России, 2% - угрозы терроризма, 1% - военной угрозы со стороны Запада.

Отметим, только 2% опрошенных украинцев не чувствуют никакой угрозы.

glavred.info