26 марта состоится всемирная акция Час Земли

В субботу, 26 марта, в 20.30 люди во всем мире отключат свет на один час, Час Земли, чтобы показать необходимость объединения действий для борьбы со сменой климата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольского городского совета, крымская столица поддержит всемирную акцию.

Кроме символического отключения света на 60 минут, кампания этого года делает акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина, компаний, правительства в сфере энергоэффективности, сохранения окружающей среды, разумное использование ресурсов для преодоления проблемы смены климата и достижения гармонии с природой.

Кампания Час Земли проводится по инициативе самой большой независимой природоохранной организации в мире – Всемирного фонда природы (WWF).

Акцию поддерживают Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, а также Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины.

Час Земли стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году, уже через год это событие стало международной экологической инициативой, к которой приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира, а в 2009 и 2010 Украина, вместе со 126 другими странами мира, также присоединилась к всемирной акции Час Земли! Среди тех, кто поддержал событие, были мэры городов Москва, Гонконг, Рио-де-Жанейро, Париж и многие другие. В Украине к компании присоединились больше 20 городов.