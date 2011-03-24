Украина получила первый транш на борьбу с туберкулезом

Украина получила от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией первый транш в сумме 7 млн. долл. на борьбу с эпидемией туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня сообщил директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Он отметил, что в 2011 году ожидается еще один транш – в размере 5 млн. долларов. «Первая фаза помощи предусматривает получение 29 млн. долл. в течение ближайших двух лет», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ, подчеркнув, что «самая большая проблема – не денег, а эффективного их использования».

Директор Фонда «Развитие Украины» убежден, что с получением средств от Глобального фонда - 95 млн. долл., рассчитанные на пять лет, – Украина получила уникальный шанс вывести борьбу с туберкулезом на новый уровень. «Выделенные международным сообществом средства будут работать, если будет обеспечена прозрачность их использования, будет ориентация на конечный результат, на больного, а не на койко-места. При этом результативность будет в одном случае - когда будут объединены усилия государства и деньги Глобального фонда», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, сегодня отношение к эпидемии туберкулеза в стране поменялось. «Это заметно по многим индикаторам, в частности, меняется система управления, более четко выстраивается вертикаль. Борьба должна быть каждодневной и системной. Наш опыт показывает, что борьба может быть эффективной. Так, с 2007 года мы фиксируем, что заболеваемость снизилась (по туберкулезу) на 12,5%, а смертность - на 20%», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Справка УНИАН. С 2007 года Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует масштабную программу «Остановим туберкулез в Украине». В 2010 году фонд был выбран основным реципиентом Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией на получение средств для борьбы с эпидемией туберкулеза в стране. Сумма 5-летнего гранта составляет 95 млн. долларов. Фонд также продолжает инвестировать в программу свои средства. Киев – одна из первых областей, в которых начнется реализация программы при финансовом участии международного донора. Бюджет на 2011 год - 1.081.000 долл.