В Украине каждый час туберкулезом заболевает 4 человека - Бахтеева

В Украине эпидемия туберкулёза перешла в категорию национальной проблемы, поскольку официально число туберкулёзных больных, состоящих на диспансерном учете, превысило 1% населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии Регионов, руководитель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время одна треть мирового населения инфицирована бациллами туберкулеза; в мире каждую секунду один человек заражается туберкулезом; каждые 20 секунд – один человек умирает от этой болезни. Украина далеко не исключение из этих общемировых тенденций. И хотя официальные источники свидетельствуют о том, что на протяжении последних 5 лет удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию, уменьшить уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, ситуация остается еще очень напряженной,» - констатировала Бахтеева.

«В нашей стране ежечасно заболевает туберкулезом 4 человека и умирает от него 1 больной. За 15 лет, прошедших с момента оглашения эпидемии туберкулеза в Украине, мы потеряли около 150 тыс. наших граждан. Ежегодно более 30 тыс. украинцев заболевают туберкулезом, около 8 тысяч умирают или становятся инвалидами вследствие этой болезни. В Украине эпидемия туберкулёза перешла в категорию национальной проблемы, поскольку официально число туберкулёзных больных, состоящих на диспансерном учете (а это более 500 тыс. чел.), превысило 1% населения. Однако эксперты не без основания полагают, что реальное количество больных значительно отличается от данных официальной статистики» - отметила народный депутат.

Политик обратила особое внимание на то, отличительной особенностью эпидемии туберкулеза в Украине является то, что она соединила в себе три составляющих: эпидемию обычного туберкулеза, поддающегося лечению традиционными методами, эпидемию мультирезистентного туберкулеза и эпидемию Ко-инфекции туберкулез/ВИЧ.

По ее словам, туберкулез является не только причиной значительных человеческих потерь, но и существенно влияет на экономическое развитие страны.

«По оценкам экспертов, ежегодные экономические убытки государства от этой инфекции превышают 3 млрд. грн. – это почти в 3 раза больше запланированного объема финансирования пятилетней Общегосударственной программы по борьбе с туберкулезом на 2007 – 2011 годы. Такая ситуация требует от нас принятия соответствующих мер, поскольку дальнейшее развитие эпидемии представляет серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для экономического развития нашего государства» сообщила Бахтеева.

Глава комитета по вопросам здравоохранения напомнила, что Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем поставлена четкая задача - уменьшить до 2015 года уровень заболеваемости туберкулезом среди населения Украины на 20%. Поэтому все органы власти, медицинские работники и общественные организации должны работать совместно и слаженно для достижения этой цели.

«Со своей стороны, наш Комитет, начал работу в направлении усовершенствования законодательной базы в сфере борьбы с туберкулезом. В прошлом году Верховной Радой принят в первом чтении Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с туберкулезом» №6037. И мы готовим его ко второму чтению. Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет успешно завершена, и уже в этом году страна получит Закон, который поможет Украине дать адекватный ответ на эпидемию туберкулеза и взять ее под контроль» - добавила парламентарий.

Бахтеева сообщила о том, что вызывает особую тревогу тот факт, что в этом году подходит к концу действующая Общегосударственная программа по борьбе с туберкулезом на 2007-2011 годы. На повестке дня остро стоит вопрос разработки и утверждения новой Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на последующие 5 лет - на 2012-2017 годы. Проект этой программы должен быть внесен на рассмотрение парламента уже на этой сессии. Иначе мы не сможем обеспечить надлежащее финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом в следующем году.

«Уже сегодня мы должны решить вопрос надлежащего финансирования мероприятий по борьбе с туберкулезом в следующем году. А мы знаем, насколько важную роль играет адекватное финансирование в борьбе с эпидемией туберкулеза. Очень надеемся и на то, что полученный Украиной Грант Глобального фонда, поможет нам осуществить переход системы здравоохранения Украины к современной модели контроля за туберкулезом» - подытожила Татьяна Бахтеева.