Донетчина: 2,2 грн в месяц - на бесплатные лекарства для ветерана

В Донецкой области в 2010 году в среднем по региону затраты на бесплатные медикаменты для одного ветерана войны в год составили 26,9 грн, а в месяц - 2,24 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совместном пленуме областного совета ветеранов и коллегии главного управления здравоохранения облгосадминистрации председатель Донецкого областного совета ветеранов Александр СЕРГИЕНКО.

«Безусловно, учитывая возраст ветеранов войны и их состояние здоровья, этих средств крайне мало. О какой социальной защите ветеранов можно говорить при современных высоких ценах на медикаменты?», – заявил он.

По словам А.СЕРГИЕНКО, сегодня многие лекарства стали недоступными для ветеранов войны, пенсионеров, детей войны. Он с упреком отметил, что в настоящее время в Украине «практически отсутствует контроль со стороны государственных органов за ценами на медикаменты».

«Сегодня у нас аптеки, как и банки, – на каждом углу. Понятно, что это сверхприбыльный бизнес, но нельзя же строить свое благополучие на горе, несчастье, жизни и здоровье людей», - сказал А.СЕРГИЕНКО.

Он также отметил, что цены на медикаменты в городах Донецкой области в разных аптеках разнятся на 25-40%, и «создается впечатление, что между ними идет соревнование, кто больше «накрутит».

«Можно наблюдать, что в социальных аптеках на некоторые медикаменты цены выше, чем в коммерческих», - констатировал А.СЕРГИЕНКО.

В то же время, он сообщил, что в целом за прошедший год по льготным рецептам в области было отпущено лекарств на сумму 5,4 млн грн, что на 0,3 млн грн больше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. Согласно статистическим данным, на 1 января 2011 года в Донецкой области проживало 1 млн 397 тыс. пенсионеров, в том числе инвалидов войны – 16,5 тыс., участников боевых действий – 19,63 тыс., участников войны – 1,157 тыс., детей войны – 564,2 тыс., ветеранов труда – 553,1 тыс., ветеранов военной службы –20,1 тыс. человек.