Радиоактивная туча из Японии достигнет Украины через два дня

По мнению экспертов, "существующие ядерные установки не соответствуют вызовам", но "разумной альтернативы атомной энергетике нет".

Туча радиоактивной пыли, которая попала в атмосферу в результате аварии на АЭС "Фукусима-1", через два дня может достичь Украины. Об этом заявил бывший уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

"По некоторым данным, радиоактивную тучу уже заметили над Исландией. Ничего страшного... И можно ожидать, что через день-два она придет и в Украину", - сказал он 23 марта в ходе круглого стола на тему "Энергетическая безопасность Европы", организатором которого выступил Институт Горшенина.

Он отметил, что "существующие ядерные установки не соответствуют вызовам", но "разумной альтернативы атомной энергетике нет".

По мнению эксперта, реакторы нового поколения могут частично решить проблемы безопасности. "Реакторов третьего поколения нет. Это не панацея, но это лучше, чем есть сейчас", - сказал он.

Соколовский подчеркнул, что атомная энергетика должна остаться сферой специалистов. "Не дай Бог, чтобы общество разбиралось в атомной энергетике, как последние два года в газе", - сказал он.

Напомним, после мощного землетрясения и цунами в Японии 11 марта на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения и произошла серия аварий. На реакторах было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров.

Радиоактивная пыль с аварийной АЭС "Фукусима-1" распространилась в восточном направлении, пересекла Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

В то же время, украинское МЧС объявило, что радиационной угрозы для населения и территорий Украины в связи с аварией на японской атомной станции "Фукусима-1" нет.

ru.tsn.ua