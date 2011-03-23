Пресс-конференция ко Дню борьбы с туберкулезом

24 марта 2011 в 11:00 состоится пресс-конференция, посвященная Всеукраинскому дню борьбы с заболеваемостью туберкулезом.

Место проведения: Министерство здравоохранения Украины, ул. Грушевского, 7 III оповерх, Зал международных делегаций.

Участники:

▪ Александр Федько - Председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний;

▪ Юрий Фещенко - Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Пульмонология и фтизиатрия»;

▪ Анатолий Заболотный - Директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

▪ Иван Усиченко - Президент Общества Красного Креста Украины.

Совместно с Министерством над преодолением туберкулеза в Украине активно работают общественные объединения и международные организации, которые тоже примут участие в мероприятии. Среди них:

▪ Государственная пенетенциарна служба.

▪ Фонд «Общественное движение« Украинская против туберкулеза »;

▪ ВОЗ;

▪ Программа оптимальных технологий в здравоохранении (PATH), реализующа прояект USAID «Партнерство по контролю за туберкулезом в Украине»;

Аккредитация представителей СМИ до 10:00 24 марта 2011

по тел. (044) 253-02-25, 253-69-75 или на e-mail: press@moz.gov.ua.