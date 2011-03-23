Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» представил в Киеве фотовыставку, посвященную проблемам туберкулеза

Сегодня благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», при поддержке «Укрзалізниці», представил авторскую фотовыставку Максима Дондюка, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом, об этом передает корреспондент УНИАН.

По словам директора фонда «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, место проведения выставки – вокзал - было выбрано неслучайно, ведь это территория, которая не имеет социальных границ. «Главный посыл выставки – можно ехать в СВ по жизни, а можно в плацкарте, но ни то ни другое не может защитить от туберкулеза. С другой стороны, в нашем обществе туберкулез воспринимается как стигма, как болезнь, которую нельзя излечить. Но это излечимая болезнь. Его можно победить, как это сделали в Европе, когда болезнь стала редкостью, исключением из правил,» - сказал А.Заболотный.

Он также поблагодарил «Укрзалізницю» за поддержку и сотрудничество. «Завтра в день борьбы с туберкулезом на вокзале будут раздаваться информационные листовки по всем направлениям. С сегодняшнего дня и по 29 марта также на вокзале будет работать передвижной флюорограф, который может бесплатно обследовать любого человека. Результат можно получить тут же, как и консультацию врача, направление в соответствующее лечебное учреждение,» - отметил А.Заболотный. Он подчеркнул, что подобные акции фонд Ахметова проводит неоднократно. Так в прошлом году, по словам директора фонда, в ходе такой акции в Киеве у 36 лиц была выявлена активная форма туберкулеза, 10 из них были молодыми людьми, 131 человек был отправлен на консультацию с подозрением на туберкулез, у пяти была обнаружена онкопатология.

"Для фонда Рината Ахметова день борьбы туберкулеза - не раз в году. Он проходит для нас 365 дней в году. С 2007 года мы реализуем проект "Остановим туберкулез". А 2011 год становится для нас знаковым, как и для всей страны. Ведь Украина получила финансирование на борьбу с эпидемией туберкулеза от Глобального фонда - 95 миллионов долларов на 5 лет, " - подчеркнул А.Заболотный.

