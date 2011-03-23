Завтра в Украине сохранится прохладная погода, в некоторых регионах пройдут дождь и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 24 марта переменная облачность. Ночью без осадков, только в Крыму и Приазовье, а днем в Украине, кроме южной части, Закарпатье и Прикарпатье, небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью на востоке, в Крыму и Карпатах, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму и в Одесской области 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Прикарпатье 8-13°, в Закарпатье до 15° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (вечером с мокрым снегом). Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла, в столице ночью около 0°, днем 5-7° тепла.