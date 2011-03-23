По всей Украине возможны сильные землетрясения - ученые

Вся Украина, а не только карпатский и крымский регионы, как раньше считалось, является зоной, где потенциально возможны землетрясения, причем довольно сильные.

Об этом рассказали отечественные и иностранные ученые в ходе телемоста на тему последствий недавнего катаклизма в Японии, пишет «Сегодня».

«Через нашу страну (южные районы, карпатский регион) проходит активный сейсмологический пояс планеты, который образовался при столкновении Евразийской и Африканской материковых плит. В нем довольно часто (до 100 раз в год) происходят землетрясения разной величины. На платформе (а это вся остальная Украина) трясет реже, но толчки также могут быть сильными. Например, в Тернопольской области в 2006 году было 6-балльное землетрясение. А в районах с ослабленными грунтами (там, где выкорчеваны леса, частые оползни — ред.) могут наблюдаться и 7—8-балльные эффекты (при таких колебаниях разрушаются здания — ред.)», — говорит замдиректора института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

По его словам, самыми опасными зонами по-прежнему остаются карпатский, крымский регион, юго-западная часть Одесской области и Буковина. «Ошибочное мнение, что на платформе не может быть землетрясений, привело к тому, что у нас на востоке страны нет ни одной сейсмической станции. И о землетрясениях в центре и на востоке Украины мы узнаем от российских коллег», — говорит Кендзера. По его словам, сейчас в Украине всего 38 таких станций, тогда как в маленькой Швейцарии — около 200. По самым скромным подсчетам ученых, нам нужно 76.

Ученые также говорят, что японское землетрясение полностью перевернуло их представления о природе этого явления. Так, до этого катаклизма считалось, что при 9-балльном землетрясении ускорение (изменение скорости движения грунта, от него также зависит степень разрушений — ред.) может быть максимум 0,4 g (1 g = 9,8 м/сек.). «Но японская катастрофа показала все 2,7 g. Это привело к большим разрушениям, чем ожидалось. И это значит, что пора пересмотреть все параметры землетрясений», — говорит директор армянского Института геофизики и инженерной сейсмологии им. Назарова Севада Огасян.

Кендзера добавляет, что, соответственно, нужно пересмотреть и данные, которые используют проектировщики при постройке зданий.

censor.net.ua