В Украине тепла пока не будет

Синоптики пока еще не обещают потепления в Украине.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентри, 23 марта по Украине облачно с объяснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью в северных областях - местами с мокрым снегом, лишь в южной части ночью без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на востоке, в Приазовье и Крыму местами 1-3° мороза; днем - 5-10° тепла, на Закарпатье и в южной части - 9-14° тепла; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.

По Киевской области небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 6-8°.