Украинцев призывают принять японских детей

Всеукраинский благотворительный фонд «Зоряна мрія» призывает украинцев откликнуться на беду в Японии и принять японских детей на период сохраняющейся опасности и восстановления регионов, пострадавших от землетрясения.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении фонда «Зоряна мрія» к благотворительным и общественным организациям Украины.

«В эти дни в Японии осиротели дети. Для нас это большая боль! Мы не можем оставаться в стороне от беды, случившейся с дружественным народом. Речь идет не только об осиротевших детях, но и всех детях Японии. Когда мы в Украине заявляем, что чужих детей не бывает, мы в полной мере должны подтвердить это делом и сказать, что на планете Земля чужих детей тоже нет! Мы все одинаковы перед Богом и перед природой, стихия не разбирает страны и народы, поэтому Всеукраинский благотворительный фонд «Зоряна мрія» обратился к послу Японии в Украине с предложением разместить 10 японских детей и 1 взрослого в учебно-воспитательном учреждении детском доме «Колиска дитячої надії» (Киевская область), который находится на полном обеспечении фонда», - говорится в обращении.

Как заверили в фонде, «учитывая наши возможности и малогабаритность негосударственного детского дома, это количество детей может комфортно быть размещено и обеспечено всем необходимым на все время пребывания в наших стенах».

«Мы обращаемся ко всем благотворительным и общественным организациям Украины, к гражданам нашей страны откликнуться на беду японского народа и предложить свои услуги по размещению японских детей на период опасности и восстановления регионов, пострадавших от землетрясения», - подчеркнули в фонде «Зоряна мрія».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о готовности Украины принять 250 японских детей в Международном детском центре «Артек».

Также, как сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительство Японии, в водопроводной воде в Токио, а также в префектурах Ниигата, Тиба, Сайтама, Тотиги и Гунма, обнаружены следы радиоктивного йода.

В префектурах Тотиги и Гунма, помимо йода, в водопроводной воде нашли следы цезия.

Правительство заверило, что радиоактивные вещества содержатся в воде в концентрации, не представляющей опасности для здоровья.

Ранее стало известно, что японские специалисты зафиксировали повышенное содержание радиоактивных веществ в молоке и шпинате из района, прилегающего к аварийной АЭС "Фукусима", серьезно пострадавшей в результате землетрясения 11 марта.

Как сообщает агентство Reuters, это первый подтвержденный случай радиационного заражения продуктов питания с момента аварии.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что японское правительство запретило продажу продовольствия из зоны бедствия вокруг атомной станции.

На "Фукусиме" несколько раз происходили выбросы радиоактивных веществ. Из окрестностей станции эвакуированы местные жители. Аварийные работы на АЭС продолжаются. По последней информации, специалисты подвели к станции электропитание, однако подключить к электричеству системы охлаждения реактора пока не удалось.