Большинство построек в Украине не сейсмоустойчивы – эксперт

Большинство построек на территории Украины проектировались без учета сейсмической опасности, вследствие чего они не защищены от возможных сейсмических воздействий, т.е. является сейсмически уязвимыми.

Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» (№10, 19 - 25 марта 2011 г.) рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр КЕНДЗЕРА.

«На картах, созданных для строительства различных типов сооружений, показаны зоны сейсмической балльности. В частности столица Украины г. Киев находится в 5-6-балльной зоне, а Закарпатская, Одесская области - в 8-балльной, Крымский полуостров - в 8 -, 9 - и даже 10-балльной», - сообщил ученый.

«К сожалению, парадокс заключается в том, что на территориях с относительно низким уровнем естественной сейсмической опасности, к которым относится Украина, большинство сооружений проектируют не сейсмоустойчивым, вследствие чего они не защищены от возможных сейсмических воздействий, т.е. является сейсмически уязвимыми», - сказал он.

А.КЕНДЗЕРА отметил, что опасность землетрясений в Украине существует. «До 70-х годов прошлого века считалось, что на материковых плитах не может быть сильных землетрясений, - теперь уже доказано, что это возможно. Так, в прошлом веке сильные землетрясения возникали на платформах: Северо-Американской (на Канадском щите) - М = 6,8; Северо-Африканской - М = 7,1; Юго-Китайской - М = 7,8; Туранской плите (Туркмения) - М = 7,0 - 7,3 и др.», - сообщил ученый.

При этом землетрясения в Украине фиксируются постоянно. «Что касается Украины, то практически по всей ее территории уже реализовалась большое количество землетрясений. В южной части восточных Карпат является сейсмическая зона Вранча, генерирующей сильные землетрясения, которые время от времени сотрясают практически всю Украину. На нашей территории есть много тектонических разломов, которые также могут генерировать землетрясения. Сейсмическая активность на территории Украины проявляется и сейчас. Так, 14 января 2011 произошло небольшое землетрясение (М = 3,9) вблизи г. Кривой Рог», - добавил А.КЕНДЗЕРА.