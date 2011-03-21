Донетчина: в жилом доме сгорели дети

В Донецкой области во время пожара в жилом доме погибли двое детей, 2005 и 2009 г.р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар возник в 9.30 19 марта в с. Раздольное Старобешевского района в частном жилом доме. В 10.45 двумя отделениями пожарно-спасательной службы огонь был ликвидирован.

Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.