Из Украины пытались вывезти младенцев без сознания, в ящиках

Двух девочек в возрасте приблизительно по 2 месяца пытались незаконно вывезти из Украины. Младенцев обнаружила совместная досмотровая группа пограничников и сотрудников таможни в пункте пропуска «Лужанка» в Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия из СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, сегодня в 7 часов утра во время проверки кемпинг-фургона «Мерседес», которым выезжали из Украины 38- и 66-летний граждане Франции – отец и сын, – пограничники заметили, что водитель сильно нервничает. По этой причине «дом на колесах» направили на углубленную проверку. Младенцев нашли в ящиках для вещей под диваном. Девочки были без сознания, возможно, под действием медицинских препаратов, и не реагировали на внешние раздражители. Врачи «скорой помощи», которых вызвали пограничники, установили, что дети живы.

66-летний водитель предоставил два свидетельства о рождении, выданные в Киеве, в которых указывалось, что родителями младенцев являются граждане Франции. Теперь обстоятельства правонарушения выясняются. Проинформированы подразделения СБУ и МВД.